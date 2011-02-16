Єфремов дав пораду Тимошенко: якщо зняли з п'єдесталу, слід змінити позу

Голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що лідер партії «Батькивщина», колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає звільнити не «політв`язнів», а чиновників, які прокралися при владі.

Про це йдеться в переданій УНІАН прес-службою О.ЄФРЕМОВА заяві народного депутата.

«Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні намагається реальну боротьбу, що ведеться в державі з корупціонерами, перевести в політичну площину. З тієї простої причини, що це стосується і особисто її», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

На думку політика, дана заява Ю.ТИМОШЕНКО «не відповідає суті тієї проблеми, яка є насправді».

«Зміст більшості її заяв зводиться до наступного: її саму і її людей, що прокралися під час роботи в уряді, нібито незаслужено кривдять. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО не приводить жодного аргументу, який був би або на її захист, або на захист тих людей, яким слідчі органи пред`являють конкретні претензії. Повторюся: немає жодних аргументів, а є лише емоції», - заявив він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, «Ю.ТИМОШЕНКО використовує старий, як світ, прийом». «Це коли ти апелюєш до вищого керівника країни, і вже цим ніби як позиціонуєш себе в очах громадськості приблизно на цьому ж рівні. Але при цьому Ю.ТИМОШЕНКО забула одне просте правило: якщо зняли з п`єдесталу, необхідно міняти позу. А от якщо з п`єдесталу зняли, а поза залишається та сама, то вона – Ю.ТИМОШЕНКО – стає просто смішною», - пояснив свою позицію голова фракції ПР і додав: «Політик має це розуміти, а Юлія Володимирівна, на жаль, цього не розуміє або не хоче розуміти».

Як відзначив О.ЄФРЕМОВ, «нехай вона назве прізвища політв`язнів. Поки що вона називає лише прізвища тих, до кого правоохоронні органи пред`являють якісь претензії з приводу їх крадіжки при владі. От зараз, наприклад, встиг виїхати Михайло ПОЖИВАНОВ за кордон, і вже звідти пише, що якщо мені в Україні пред`являть звинувачення в крадіжці, то я звертатимуся до уряду Австрії, аби мені надали політичний притулок як переслідуваному з політичних мотивів».

За його словами, «якщо так продовжуватиметься, то ми ніколи не наведемо порядку в державі, і у нас і далі процвітатиме корупція». «І ТИМОШЕНКО в такому разі з подібними заявами є основним джерелом захисту корупціонерів», - додав він.

При цьому О.ЄФРЕМОВ нагадав, що «на сьогодні на більш ніж 350 керівників різних рівнів, призначених на посади вже при нинішній владі, порушено кримінальні справи за допущені зловживання». «Окремо наголошу, що чиновників притягають до відповідальності незалежно від кольору їх партійних прапорів. Скажіть, хіба це не свідчить про системну боротьбу з корупцією, яку розпочато в державі? І мабуть, саме внутрішнє усвідомлення того, що ця боротьба ведеться серйозно і, як кажуть, до переможного кінця змушує декого робити гучні заяви про «політичні репресії»?», - резюмував О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, лідер партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО виступила із заявою, в якій зажадала від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити всіх «репресованих» політиків.

«Тому я вимагаю від ЯНУКОВИЧА звільнення всіх політв`язнів: Юрія ЛУЦЕНКА, Анатолія МАКАРЕНКА, Ігоря ДІДЕНКА, ШЕПІТЬКА і тих хлопців, яких заарештували в Запоріжжі за нібито те, що вони підняли руку на пам`ятник Сталіну», - додала вона. «Я хочу, аби ЯНУКОВИЧ терміново... звільнив усіх людей, яких він сьогодні політично репресував», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.