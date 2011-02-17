Турчинова знову викликають до ГПУ

У четвер, 17 лютого, на 10.00, колишнього першого віце-прем`єр-міністра України, першого заступника голови партії "Батьківщина" Олександра Турчинова викликають до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

У середу Турчинова викликали до Генпрокуратури як свідка у зв’язку із закупівлею медичних автомобілів для сільської місцевості.

«Мене здивувало, що слідчих не цікавить купівля для чинного президента за мільйони літаків та гелікоптерів. Їх цікавить, як наш уряд забезпечував сільські населені пункти машинами», - сказав Турчинов у середу після відвідання ГПУ

Прес-служба БЮТ.