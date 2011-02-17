Комуністи хочуть розібратися, чому не платять лікарняних

Фракція Комуністичної партії України ініціюватиме створення комісії Верховної Ради України з вивчення стану справ з виплатою лікарняних та інших видів соціальної допомоги, оскільки вже другий місяць громадяни України не можуть одержати виплати, що належать їм, через тяганини профільного міністерства.

Про це йдеться в заяві прес-служби КПУ, переданій УНІАН.

Зокрема, комуністи нагадують, що 16 лютого на прес-конференції перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ пояснив затримку з виплатою лікарняних з початку 2011 року виявленням масових фактів видачі фіктивних лікарняних. «Аналіз маси останніх перевірок, які пройшли, виявив ряд фактів фіктивних лікарняних, змов на етапі «хворіє - не хворіє», і почалася профілактична робота за ось цими справами, і зупинилася система з видачі лікарняних», - сказав В.КОПИЛОВ.

На думку КПУ, що «така заява представника Мінекономрозвитку продовжує серію спроб влади перекласти свою провину за неспроможність своєї політики щодо забезпечення гідного рівня життя громадянам України. Кожній розсудливій людині ясно, що нічого, окрім брехні, ця заява не містить, оскільки традиційно в зимовий період спостерігається зростання простудних захворювань, і всілякі розмови про те, що їх активно симулюють – плід дозвільної вигадки недобросовісного чиновника». Реальною ж проблемою, вважають в КПУ, є повна неготовність міністерства до переходу на нову систему адміністрування внесків до соціальних фондів, катастрофічний брак коштів у Пенсійному фонді, який зараз намагаються покрити за рахунок коштів, що одержуються іншими фондами соціального страхування (внаслідок чого єдиний соціальний внесок і був введений так оперативно, без належної підготовки).

У КПУ зазначають, що на сьогодні менше половини всіх працюючих громадян має картки соціального страхування, за якими, згідно з новим порядком, і мають відбуватися розрахунки з отримання лікарняних та інших соціальних виплат. Доти, поки такі картки не одержать всі працюючі, затримки з виплатами грошей зберігатимуться. «Міністерство цілком свідомо пішло на такий крок, чудово знаючи, що половина працюючих не зможе одержати гроші за лікарняними. Зроблено це було з єдиною метою – економією коштів на працюючих за рахунок невиплат грошей, що належить їм згідно із законом» , - упевнені комуністи.

У зв`язку з цим «фракція КПУ ініціюватиме створення комісії ВР з вивчення стану справ з виплатою лікарняних та інших видів соціальної допомоги, оскільки вже другий місяць підряд міністерство замість того, щоб забезпечити належне виконання чинного законодавства, відбувається абсолютно неспроможними відмовками».