Янукович: Життя стає простіше, коли довідаєшся про його складнощі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів розпочати вирішення проблемних питань у сфері професійно-технічної освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав на церемонії відкриття Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Вітаючи присутніх з цією подією, глава держави відзначив виняткову важливість якісної освіти у контексті побудови сильної сучасної країни. Зокрема, відзначив В.ЯНУКОВИЧ, це стосується системи професійно-технічної освіти.

«Сьогодні я приїхав сюди, щоб підкреслити, що в країні цьому питанню приділяється величезна увага... Я щиро радий, що в нас є дуже яскравий приклад, як саме потрібно організовувати професійно-технічну освіту. Це дуже актуальна тема», - сказав Президент, підкресливши, що не випадково в програмі реформування сфери освіти профтехосвіті присвячено окремий розділ.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що одеський спеціалізований навчальний заклад стабільно розвивався з 1991 року, і, незважаючи на різне ставлення влади, «стабільним залишалося ставлення колективу до своїх обов`язків і виконання цього непростого завдання».

«Я хочу сказати вам величезне спасибі за вашу наполегливість, професіоналізм і вміння правильно організувати справу», - сказав Президент, звертаючись до працівників центру.

Він висловив упевненість, що саме гідний рівень освіти і наявність кваліфікованих кадрів є ключовими умовами успішного економічного росту і розвитку держави, а також підвищення соціальних стандартів життя його громадян. Саме тому, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, одним з перших важливих кроків з реформування країни стала масштабна реформа системи освіти, невід`ємною частиною якої є профтехосвіта.

Президент відзначив, що якісним і затребуваним фахівцем стане лише той, хто готовий удосконалюватися протягом всього життя.

«Майбутнє нашої держави - за людьми, що усвідомлюють важливість безперервного професійного й особистісного росту», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що найважливішим напрямком реформи є оптимізація системи професійно-технічної освіти. На жаль, констатував В.ЯНУКОВИЧ, за останні 20 років вона постраждала сильніше за інші.

Президент повідомив, що вже доручив Кабінету міністрів «розпочати вирішення проблемних питань у цій системі». «Необхідно якісно оновити матеріальні і кадрові ресурси, привести навчальні програми і методики у відповідність до європейських стандартів і потреб ринку. Окреме завдання - підняти суспільний престиж робочих професій в Україні», - підкреслив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що процес реформування професійно-технічної освіти значно прискориться, якщо до нього підключиться Державна служба зайнятості. «Необхідно налагодити тісне співробітництво підрозділів центру з навчальними закладами. Це дозволить оперативно формувати запити на підготовку фахівців, яких ринок праці вже вимагає або зажадає у найближчій перспективі», - сказав Президент.

«Спільними зусиллями реально радикально підвищити рівень знань, отриманих у центрах професійно-технічної освіти і загальну конкурентоспроможність підготовлених там фахівців», - підкреслив він.

Говорячи про роботу Одеського центру професійно-технічної освіти, Президент відзначив: «Ваш центр - не просто місце для професійного навчання. Це найважливіший механізм соціальної адаптації людей. Ви не просто даєте людям нові знання. Ви даєте їм віру в себе й власні сили, повертаєте їх до активного життя, підвищуєте соціальну і професійну самооцінку».

«Нові знання - це вміння правильно діяти в складних життєвих ситуаціях. Життя стає простіше, коли довідаєшся про його складнощі. Упевнений, що центр очікують гарні перспективи і висока оцінка суспільства і держави», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

Президент оглянув приміщення центру та ознайомився з організацією роботи.