Російський дипломат радить українцям і не мріяти про євроінтеграцію

Старший радник Посольства Російської Федерації в Україні Віктор КОЧУКОВ закликає українців не фантазувати щодо європейської інтеграції, а інтегруватися з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві в ході круглого столу Інституту Горшеніна щодо взаємин України, Росії та Європейського Союзу.

Російський дипломат підкреслив, що фактом є те, що в найближчі 10-20 років питання про вступ України до ЄС не стоїть.

«Це факт, і тому все інше - фантазії. Мріяти не шкідливо, але є реалії», - зазначив він.

Водночас В.КОЧУКОВ вважає, що Україна дійсно повинна визначитися, оскільки світ глобалізується й об`єднується. Він закликав підходити до цього питання з раціональної точки зору. «Або ми починаємо інтеграцію з Росією, або продовжуємо мріяти про те, що через 10-20 років вступимо до ЄС», - сказав російський дипломат.

На його думку, Європейський Союз цікавить Україна виключно з погляду її аграрного сектора, тоді як Росію цікавить українська промисловість. Тому розвиток відносин України та Росії є вигіднішим для України, вважає він.

«Якщо Україна й може мати індустріальне майбутнє, то лише при інтеграційних процесах із Росією», - зазначив він.

В.КОЧУКОВ підкреслив, що і Росія, і Україна повинні розвивати взаємовигідні відносини з ЄС, але при цьому він переконаний, що це краще робити спільними зусиллями. «Якби Україна була з Росією, переговори з ЄС були б іншими. Зі слабким партнером намагаються нав`язати свої позиції, із сильним – домовляються», - зазначив російський дипломат.