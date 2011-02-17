Янукович запевняє, що пенсії в 60 тисяч в Україні більше не буде

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що реалізація в Україні пенсійної реформи забезпечить перехід до справедливого нарахування пенсій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в Одесі під час розширеного засідання Одеського регіонального комітету з економічних реформ.

Президент відзначив, що торік владі вдалося виконати взяті на себе соціальні зобов’язання із підвищення рівня зарплат та пенсій. Безумовно, визнав глава держави, поки що це зроблено не на тому рівні, як хотілося б.

«На жаль, поки що немає такої можливості, але пенсійна реформа нам дозволить все-таки перейти до системи справедливих пенсій, прибрати ті захмарні пенсії, які платилися. Не буде такого, щоб максимальна пенсія була в країні 60 тис. грн., а мінімальна - 600. Немає жодної країни в світі, щоб була така несправедливість по відношенню до людей”, – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Тому, за його словами, “сьогодні ми закладаємо максимальну пенсію в межах 7,5-8 тис. грн. Вчора почалися дебати у Верховній Раді».

Глава держави також висловив переконання, що рівень мінімальної пенсії має бути збільшений. «І пенсійна реформа повинна бути направлена на те, щоб кожен пенсіонер мав можливість жити нормально у нашій країні. Підняти пенсії, зарплати, – це той шлях, яким ми також будемо йти», – наголосив Президент.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ додав, що цього неможливо досягти без зростання економіки. «Ріст економіки, оптимізація державних видатків – це дасть нам можливість подолати ті проблеми, які у нас є», – наголосив глава держави.