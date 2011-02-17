ВР не захотіла забороняти фото виборчих бюлетенів

Верховна Рада відхилила законопроект, яким передбачалося встановити певні обмеження щодо забезпечення таємниці голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України" проголосували лише 85 народних депутатів із 409, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося заборонити присутність інших осіб під час заповнення виборцем виборчого бюлетеня, а також заохочення або примушування виборців до оприлюднення свого волевиявлення в будь-який спосіб під час виборів чи після них шляхом підкупу, погроз або іншого впливу.

Крім того, передбачалося встановити, що під час перебування в кабіні для таємного голосування виборцю заборонено користуватися мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою чи іншим спеціальним обладнанням, за допомогою якого може бути зафіксовано результат голосування.