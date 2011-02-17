Янукович знову закликає затягнути паски

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що кошти, які вивільняться в результаті адміністративної реформи, мають бути направлені, в тому числі, на вирішення питань соціального захисту населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в Одесі під час розширеного засідання регіонального комітету з економічних реформ.

«Дуже важливо, щоб ми сьогодні оптимізували державні видатки... Ми повинні вдосконалити систему державного управління, і ті ресурси, які є в державі, сьогодні повинні бути скеровані на соціальний захист», - сказав Президент, відзначивши, що йдеться, зокрема, про виплату пенсій, соціальної допомоги для малозабезпечених верств населення.

«Ми повинні знайти, вивільнити ті ресурси.... Ми з вами повинні затягнути паски і піти шляхом оптимізації витрачання державних ресурсів з метою вдосконалення системи державного управління, підняття рівня її ефективності. Тому що коли багато начальників сидить на одному питанні – не знаєш, з кого спитати», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про адмінреформу, глава держави також висловився за доцільність скорочення апарату районних адміністрацій у низці регіонів. «Є регіони, де немає сенсу мати таку велику кількість райдержадміністрацій. Їх треба скорочувати як мінімум на третину», - вважає Президент.

У цьому контексті глава держави нагадав, що до кінця лютого Секретаріат Кабінету міністрів має бути скорочений із 1 тис. 200 до близько 650 осіб. «Сьогодні ми працюємо у всіх цих напрямках. Ми знаємо, що треба робити», - сказав Президент.

Безумовно, зазначив глава держави, проведення адмінреформи створить нові взаємини між центральною та регіональною владою. Адмінреформа має сприяти передачі влади на місця. «Реформа місцевого самоврядування має багато складових, в тому числі - адміністративну реформу», - зазначив Президент.

Звертаючись до присутніх, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що чекає від влади Одещини розробки пропозицій з питання оптимізації системи державного управління. «Я чекаю від вас цієї ініціативи», - сказав глава держави.

Президент додав, що йдеться також про пропозиції кожного регіону щодо реалізації інших актуальних реформ в Україні. Зокрема, податкової, пенсійної, земельної, реформи системи охорони здоров’я та ЖКГ. «Я хочу, щоб ми рішуче йшли цим шляхом з оптимальною швидкістю. З іншого боку, якщо ми бачимо що необхідно "хірургічне втручання", ми повинні це робити», – резюмував В.ЯНУКОВИЧ.