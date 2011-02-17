Джарти обіцяє всім, хто потребує, по шматку землі в Криму

Керівництво Криму забезпечить виконання Конституції і Земельного кодексу, згідно з яким кожен громадянин, у якого немає своєї землі, має право безплатно одержати ділянку під будівництво будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, про це заявив голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ в ефірі ДТРК «Крим».

«Згідно із законом кожен громадянин має право на земельну ділянку для індивідуального будівництва. Ми повинні в рамках закону задовольнити потребу в землі всіх людей, що проживають у Криму», - сказав В.ДЖАРТИ.

Проте, додав він, «це буде можливо тільки після того, як ми затвердимо генеральні плани розвитку міст. Ми не можемо допустити хаотичної забудови, ми повинні чітко розуміти, де в нових мікрорайонах будуть дороги, школи, дитячі садки».

В.ДЖАРТИ зазначив, що головна мета пілотного проекту з ліквідації самовільних захоплень землі в Сімферополі і Сімферопольському районі – забезпечити можливість розробки генерального плану столиці Криму.

При цьому він підкреслив, що хоча влада Криму і Сімферополя прийняла рішення виділити в сімферопольському мікрорайоні «Луг-2» земельні ділянки людям, які мали право на отримання землі, але не змогли одержати її згідно із законом і взяли участь у самовільних захопленнях, це не означає, що останні знаходяться в привілейованому становищ, порівняно із законослухняними громадянами.

«Виділення земельного масиву – це шлях до того, щоб ліквідувати самозахоплення і прийняти генеральний план розвитку міста. Він передбачатиме створення нових житлових масивів і виділення землі всім бажаючим, незалежно від національності та інших чинників», - підкреслив В.ДЖАРТИ.