Експерт: Україна неправильно вибрала собі місце

Експерт Фонду стратегічної культури Віктор ПИРОЖЕНКО вважає за необхідне переглянути модель українсько-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві в ході круглого столу на тему: «Нові геополітичні виклики й зовнішня політика України».

“Україна неправильно вибрала для себе місце. Очевидно, треба переглянути загальну модель російсько-українських відносин ”,- сказав В.ПИРОЖЕНКО.

На його думку, багатовекторна зовнішня політика України перестала влаштовувати, в першу чергу, саму російську еліту, оскільки незрозуміло, в якій ролі виступає Україна - союзника чи конкурента.

В.ПИРОЖЕНКО також вважає, що Україна повинна визначитися щодо моделі своїх відносин із Росією. “В який бік визначатися - це питання для дискусії”, - зазначив він.

Експерт також вважає, що у Партії регіонів склалося неправильне уявлення про роль України в конфігурації Україна-Росія-ЄС-США.

За його словами, Росія сама розмовляє з усіма суб`єктами світової політики й центрами впливу безпосередньо, минаючи Україну та ЄС.

“Як і раніше вважається, що Україна повинна бути якимсь мостом між Росією та Заходом... Росія сама готова розмовляти з Заходом, без будь-яких посередників, і робить це успішно”, - сказав В.ПИРОЖЕНКО.