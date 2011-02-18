Альфа готується штурмувати офіс БЮТ?

Депутати від "БЮТ-Батьківщини" залишили сесійну залу Верховної Ради України на знак протесту проти захоплення офісу партії “Батьківщина” у Києві на вулиці Турівська, 13.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «тільки що наша фракція отримала інформацію про те, що з боку СБУ готуються провокації щодо партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими і співробітниками СБУ під’їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

«У зв’язку з цим наша фракція покидає залу, і ми йдемо всі на Турівську, 13, для того, щоб з’ясувати (ситуацію) і захистити офіс», - додав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН попросив представників фракції “БЮТ-Батьківщина” підготувати з цього приводу депутатський запит. Він наголосив на необхідності з’ясувати ситуацію.