Свобода заявляє про затримання голови закарпатського облорганізації

Сьогодні, 19 лютого, за невідомих обставин заарештовано голову Закарпатської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега КУЦИНА, його заступника Руслана ПОЛИВКА та голову Ужгородської міської організації ВО «Свобода» Томаша ЛЕЛЕКАЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, свободівців нібито звинувачують у підпалі пам’ятника-монумента «На честь переходу угорськими племенами через Карпати», що на Верецькому перевалі. Наразі із затриманими немає жодних контактів. «Свобода» з’ясовує їхнє місце знаходження.

Прес-служба також повідомляє, що свободівців було затримано, коли вони автівкою поверталися з партійної наради зі Львова.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає від МВС негайно повідомити про місце знаходження О.КУЦИНА, Р.ПОЛИВКА та Т.ЛЕЛЕКАЧА та припинити фальшувати проти них карну справу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ДЗГ МВС України розповсюдив інформацію про затримання підозрюваних у підпалі пам‘ятника на Закарпатті. “Як було встановлено, з місця події, лісовою дорогою виїхав автомобіль марки «Хюндай» та направився в сторону села Нижні ворота. Правоохоронцями за підозрою у скоєнні злочину пасажири автомобіля затримані. Їх троє. Це місцеві жителі 1965, 1972 та 1986 років народження. Один із затриманих дає правдиві покази та розповідає, як він та його друзі підпалювали пам‘ятник”, - говориться в повідомленні ДЗГ МВС.

Наразі міліцією вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.