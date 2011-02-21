Конференція “Міжнародно-правові механізми врегулювання регіональних конфліктів”

У середу, 23 лютого, у Києві відбудеться науково-практична конференція на тему “Міжнародно-правові механізми врегулювання регіональних конфліктів”.

Науково-практична конференція проходитиме з 10.00 до 14.00 у залі Вченої ради Дипломатичної академії України при МЗС України за адресою: вул. Велика Житомирська, 2.

Проблематика науково-практичної конференції:

1. Науково-теоретичний аспект проблеми міжнародної безпеки;

2. Проблема енергетичної безпеки України в контексті регіональних конфліктів;

3. Участь міжнародних організацій та держав у вирішенні регіональних конфліктів;

4. Способи розв’язання Нагорно-Карабахського конфлікту.

Організаторами науково-практичної конференції є Інститут держави та права ім. В.М.Корецького, НАН України, Посольство Азербайджанської Республіки в Україні, Дипломатична академія України при МЗС України, Центр Близькосхідних досліджень.

Для отримання акредитації просимо звертатись до Фарида Бабаєва – другого секретаря Посольства Азербайджанської Республіки в Україні.

01901, м. Київ, вул. Глибочицька, 24.

Тел / факс: (044) 484-04-84; +38063 562-59-09.

E-mail: azukremb@gmail.com

