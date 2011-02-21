Наша Україна називає провальною позицію влади на захист українців в Росії

Політична партія «Наша Україна» називає провальною позицію української влади на захист українців в Росії.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії.

В ній наголошується, що у «Нашої України» викликали несприйняття і подив заяви влади про нормалізацію стану справ із захистом українців в Росії, які, на думку партії, розходяться з реальністю і з тривожними заявами з боку самих представників української діаспори.

«Це звучить по-особливому саме сьогодні, в Міжнародний день захисту рідної мови», - підкреслюється в заяві.

Партія «Наша Україна» вважає, що намір видати бажане за дійсне важко сприйняти як солідну і зрілу позицію. У такому позиціонуванні знову повторюються принципи радянських підходів: «не бачу, не чую, не знаю».

«Замість захисту і підтримки українців, які очікують не конфліктів, а конструктивної допомоги, здатної зупинити цинічну навалу російського офіціозу і властей, нинішня влада підіграє Кремлю, фактично погодившись з підставами для розпуску найбільших українських громадських організацій в Росії. Відтак, важко повірити у принциповість та ефективність такої влади на будь-яких інших зовнішньополітичних напрямах роботи», - йдеться в заяві.

«Ми не лише висловлюємо жаль і критику з такого приводу, а даємо ясні поради, що необхідно зробити на допомогу нашим співвітчизникам», - заявляють у «Нашій Україні».

В партії зауважують, що українці компактно проживають в Росії на великій смузі від західних кордонів РФ до Владивостока. «Влада, яка хизується своєю єдністю і централізованістю, відтак здатна мобілізувати сили й ресурси для відкриття в Росії україномовного телевізійного каналу, нових бібліотек і принаймні кількох українських шкіл. У влади, яка пишається своєю впливовістю, є всі шанси виявити свою ефективність і допомогти створити українцям у Росії необхідні культурні інтернет-портали, які, в свою чергу, можуть відігравати роль центрів реагування на настрої і потреби українців – від тих, що проживають у Росії постійно, до заробітчан», - наголошують в «Нашій Україні».

В партії заявляють, що продовжують роботу з моніторингу ситуації та інформування європейських партнерів. «Існує маса засобів для підтримки українців у РФ. Ми закликаємо владу брати на озброєння позитивні приклади, відійти від поведінки виправдань, а підтвердити свою риторику діями», - вимагають «нашоукраїнці».