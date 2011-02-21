Попова питають, де 150 нових снігоприбиральних машин?

Лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально- Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає, що складна ситуація на дорогах столиці, яка склалася сьогодні вранці у зв`язку зі снігопадом, виявила «пустопорожність» заяв міської влади, яка заявляла про повну готовність до ліквідації наслідків зимової негоди.

Про це йдеться в коментарі З.ШКІРЯКА, переданому УНІАН прес-службою політика.

«Критична ситуація, що склалася сьогодні на дорогах Києва, – показник некомпетентності й безладності столичного керівництва», - заявив З.ШКІРЯК, нагадавши, що в кінці минулого року міська влада «відважно звітувала» про повну готовність до зими, обіцяючи киянам «блискавичну» реакцію на будь-які погодні катаклізми.

З.ШКІРЯК зазначив, що «більшість киян сьогодні навіть не змогли виїхати зі своїх дворів. Дороги не чищені, в місті безліч аварій, швидкість руху - не більше 10 км за годину... А декілька допотопних комунальних авто, які розкидають сіль, що вийшли на маршрут, лише ускладнюють ситуацію на дорогах. Швидше за все, сіль стала головною зброєю голови Київської міської держадміністрації Олександра ПОПОВА в боротьбі зі стихією...».

За його словами, сьогодні багатьом людям довелося залишити свої автомобілі або на півдорозі до місця роботи, або взагалі на виїзді з двору свого будинку й пересісти, приміром, на метро, щоб встигнути на роботу.

«По суті, сьогодні вранці в Києві стався черговий транспортний колапс. Мабуть, це й є обіцяна «ефективна робота» КМДА... О.ПОПОВ браво заявляв про те, що міська адміністрація виділила 47,3 млн. грн. із міської скарбниці для придбання 150 одиниць нових, мега-сучасних снігоприбиральних машин. Киянам хотілося б дізнатися, куди зникла ця техніка-примара? На що пішли гроші платників податків, якщо сьогодні вони грузнуть у снігу й ламають ноги на слизьких тротуарах?», - зазначив З.ШКІРЯК.

За словами лідера «Нового Києва», можливо, вся нова снігоприбиральна техніка столиці «помчала в Межигір’я, чистити дороги на під`їзді до президентських хоромів».

«Сніг перемагав при екс-голові КМДА Леоніді ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, він переміг і адміністрацію О.ПОПОВА. Вдосталь «насолодившись» «ефективною» роботою КМДА, кияни винесуть свій вердикт і цій владі вже найближчим часом», - упевнений З.ШКІРЯК.