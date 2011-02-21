Від черепно-мозкової травми помер солдат-строковик?

В одній із частин внутрішніх військ МВС України, розташованих поблизу Києва, помер солдат строкової служби.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у внутрішніх військах МВС України, інцидент стався на початку другої декади лютого у військовій частині № 3027, що розташована в селищі Новопетрівці.

За даними співрозмовника агентства, солдат-кінолог був госпіталізований до госпіталю МВС, де невдовзі помер. За даними медиків, смерть військовослужбовця настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Разом із тим джерело зауважило, що після інциденту у солдат, які служать в цій частині, командування без будь-яких пояснень вилучило мобільні телефони й заборонило будь-що розповідати про інцидент.

У свою чергу, у прес-службі внутрішніх військ МВС України УНІАН спростували інформацію про те, що смерть солдата, який служив у вказаній частині у кінологічній роті, настала внаслідок черепно-мозкової травми.

Як зазначили у прес-службі, за висновками медиків та судмедекспертизи, солдат помер внаслідок розриву алевризми передньої частини мозкової артерії. При цьому у прес-службі ВВ додали, що чоловік ще до призову на військову службу скаржився на головні болі.

За словами співрозмовника агентства з прес-служби ВВ, близько місяця тому військовослужбовця було госпіталізовано до пульмонологічного відділення госпіталю МВС, а через деякий час після виписки - до відділення гастроентерології, де він пролежав близько місяця. Під час перебування у відділенні гастроентерології, як зазначали сусіди по палаті, він втратив свідомість, після чого 4 дні пролежав у комі в реанімаційному відділенні, де і помер, додали у прес-службі ВВ.

Згідно з висновками лікарів, смерть військовослужбовця настала внаслідок вродженої хвороби, негативні наслідки якої могли проявитись у будь-який момент.

Також у прес-службі ВВ категорично заперечили інформацію джерела агентства, що після інциденту у колег по службі померлого відібрали мобільні телефони та заборонили будь-що розповідати про інцидент. «Це повна нісенітниця, ніхто нічого подібного не робив», - сказали у прес-службі, наголосивши при цьому, що за фактом інциденту військова прокуратура провела перевірку і не знайшла будь-яких підстав для порушення кримінальної справи.