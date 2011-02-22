Близнюк робить вигляд, що не дорікав бабусям субсидіями і пільгами

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявляє, що «ніхто ні у кого не має права» забирати квартири, але держава повинна надати пенсіонерам можливість переселятися в малогабаритні квартири з метою економії, якщо вони цього захочуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на прес-конференції, повертаючись до теми про те, що людина, яка володіє великою квартирою, може за бажанням переїхати жити в квартиру з меншою площею.

«Свого часу тут, у цьому залі хтось з вас запитував: «А як ви ставитеся до того, що люди готові передати своє житло великих розмірів, трикімнатну квартиру, і перейти в меншу?». Я сказав, і повторюю про те, що держава повинна людям надати таку можливість», - сказав губернатор.

Він категорично наголосив, що ніколи не говорив про те, що можна забрати квартиру у самотнього пенсіонера і переселити його в квартиру меншої площі.

«Забирати квартири у людей, як деякі з вас пишуть у заголовках, — це марення, і це ваше марення, це не моє марення! Я маю на увазі тих, хто намагається під гучними заголовками чогось там показати. Тому я наголошую, ніхто ні у кого нічого не має права забирати, і робити цього не буде», - сказав А.БЛИЗНЮК, звертаючись до журналістів.

Проте при цьому він додав: «Але якщо людина хоче цього, то держава повинна надати людині таку послугу».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого на прес-конференції, коментуючи пропозиції комунальних служб області пенсіонерам віддавати державі свої квартири і одержувати натомість житло з меншою площею, А.БЛИЗНЮК висловив думку, що держава повинна переселяти самотніх пенсіонерів з великих квартир в «малогабаритне житло».

А.БЛИЗНЮК упевнений, що таким чином держава повинна стимулювати громадян скорочувати свої витрати на оплату комунальних платежів.

«Ось живе жінка одна в трикімнатній квартирі, вона має пільги. Ви не забувайте, що крім субсидій, є ще пільги. І доти, поки їй буде вигідно ні за що не платити і жити в трикімнатній квартирі, вона там житиме. А як тільки вона відчує, що їй потрібно платити за трикімнатну певну суму, а за однокімнатну - в три рази менше, вона зрозуміє, що краще їй не позичати гріш або на когось ображатися. Тоді з`являться стимули для таких людей. А поки що є стимул лише один: живи, а держава за тебе заплатить», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він також зазначив, що поки що немає державної системи обміну житла, але вона повинна бути створена.

«Держава повинна підготувати відповідні малогабаритні (квартири), де люди зможуть спілкуватися, мати пральню, перукарню та інші послуги. Це велика робота», - сказав А.БЛИЗНЮК.