Тимошенко: члени фракції БЮТ депутатську зарплату не отримують

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що депутати від її фракції, які не беруть участі в засіданнях парламенту, не отримують депутатську зарплатню.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі програми "Точка зору" на телеканалі УТ-1.

"Депутати нашої фракції зарплату не отримують. І всі, кому перерахували або на картки, або на ощадні книжки, всі повернули заробітну плату", - повідомила лідер фракції БЮТ.

"Ми не будемо отримувати в цій продажній Верховній Раді жодної копійки", - наголосила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що трансляція засідань Верховної Ради, в тому числі по кабельному телебаченню, тільки за останні місяці обійшлася в 104 млн. гривень. "Це за те, щоб вони мізки людям промивали", - цитує Ю.ТИМОШЕНКО “Українська правда”.

Вона також заявила, що з 2 квітня депутати "видали майже на 300 мільйонів собі квартир, це майже стільки вибори коштують".

"Пан КИСЕЛЬОВ (Партія регіонів) останнім отримав компенсацію за те, що у нього житла в Києві немає, 350 тисяч гривень", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що її політична сила виступає за підвищення прохідного бар’єру до Верховної Ради.