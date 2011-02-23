"Наша Україна" наперед повідомила начальнику СІЗО про депутата
Парубій їде до Запоріжжя по "тризубівців"
24 лютого народний депутат, заступник голови політради партії «Наша Україна» Андрій ПАРУБІЙ поїде до Запоріжжя вимагати звільнення активістів ВО «Тризуб» із СІЗО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», депутат планує зустрітися з керівництвом слідчого ізолятора №10 у Запоріжжі та перевірити умови утримання дев’ятьох активістів ВО «Тризуб» та інших опозиційних організацій.
Про відповідну ініціативу «Наша Україна» попередньо повідомила начальника слідчого ізолятора.
У цей же час активісти «Нашої України» у Запоріжжі планують пікетувати СІЗО з вимогою негайно звільнити ув’язнених українських патріотів.
У «Нашій Україні» нагадують, що активістів ВО «Тризуб» було затримано за підозрою у пошкодженні пам`ятника Сталіну у Запоріжжі. На сьогодні у місцях позбавлення волі у справі пошкодженні пам`ятника перебуває 11 чоловік.
Як відомо, родичі затриманих неодноразово заявляли про те, що до ув’язнених застосовують тортури.