Ющенко святкує день народження

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО сьогодні відсвяткує день народження у колі рідних і близьких.

Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомила його речник Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, сьогодні о 13.00 В.ЮЩЕНКО прийматиме вітання від колег, державних та громадських діячів, а на другу половину дня в нього особисті плани.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що В.ЮЩЕНКО проведе вечір з родиною та близькими друзями. При цьому «гучних банкетів» не заплановано.

«Настрій гарний. Головний подарунок – це посмішки дітей зранку», - сказала І.ВАННИКОВА.

Також речник екс-президента України повідомила, що на адресу В.ЮЩЕНКА надходять вітальні телеграми від президентів та високопосадовців інших країн.