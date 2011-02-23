Ющенко святкує день народження
10:19, 23 лютого 2011Політика
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У екс-президента настрій хороший
Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО сьогодні відсвяткує день народження у колі рідних і близьких.
Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомила його речник Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, сьогодні о 13.00 В.ЮЩЕНКО прийматиме вітання від колег, державних та громадських діячів, а на другу половину дня в нього особисті плани.
І.ВАННИКОВА підкреслила, що В.ЮЩЕНКО проведе вечір з родиною та близькими друзями. При цьому «гучних банкетів» не заплановано.
«Настрій гарний. Головний подарунок – це посмішки дітей зранку», - сказала І.ВАННИКОВА.
Також речник екс-президента України повідомила, що на адресу В.ЮЩЕНКА надходять вітальні телеграми від президентів та високопосадовців інших країн.
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