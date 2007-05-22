Томенко готовий пришкандибати у Верховну Раду на милицях

Віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко готовий провести останнє засідання парламенту для того, щоб перевести виборчий конфлікт у правове поле. Про це депутат заявив «Газеті по київськи».

«Навіть знаходячись на політичному лікарняному (депутат тиждень тому зламав ногу і пересувається на милицях), я готовий прийти до парламенту, щоб провести зміни, необхідні для формалізації дострокових виборів. Якщо соціалісти і комуністи не погодяться, я не бачу проблеми – проведу останнє засідання, щоб легалізовувати виборчий процес», - пояснив депутат.