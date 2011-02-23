Литвин оцінив Януковича прогнозовано

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголосив, що одним із позитивів року президентства Віктора ЯНУКОВИЧА – «є передбачуваність і визначеність» в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

При цьому він додав: «кожен може сприймати її по своєму, але не має тієї гризні, яку переживала країна протягом попередніх 5 років на вищих щаблях влади».

Голова ВР підкреслив, що на сьогодні в Україні «є розуміння спільної відповідальності».

В.ЛИТВИН наголосив, що другим позитивом є – «налаштованість на проведення перетворень» в Україні. При цьому він зауважив, що не всі ці перетворення будуть безболісними.

Третім позитивом В.ЛИТВИН назвав – «визначеність місця України у світі». «Я маю на увазі засади внутрішньої і зовнішньої політики України», - додав він.

В.ЛИТВИН підкреслив, що «не простий цей рік у нас був особливо якщо враховувати, що у нас було колосальне падіння економіки, особливо якщо враховувати, що країна по шию перебуває у боргах». «І доводилось вирішувати всі ці питання що називається сходу, на марші, хоча зрозуміло, що за таких обставин є проблеми про які публічно говорить суспільство, про які говорить опозиція», - наголосив В.ЛИТВИН.

В той же час голова ВР додав, що «якщо весь час вибудовувати наше життя на негативі, то Україна перспективи мати не буде».

За його словами, необхідно розробляти позитивні сценарії з тим, щоб покращувати життя українців. «Треба будувати наші плани, плани роботи всіх і кожного на позиціях конструктивізму, в негативі нічого не відбувається, навіть діти не народжуються», - додав В.ЛИТВИН.