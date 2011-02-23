Наша Україна вимагає прозорості тендерних процедур

Партія «Наша Україна» наполягає на забезпеченні повної прозорості тендерних процедур та проведенні публічного аудиту компаній, які беруть участь у тендерах.

Про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомляє його прес-служба.

Він підкреслив, що лише такі дії дозволять ліквідувати корупційні схеми у сфері держзакупівель.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, сфера державних закупівель залишається одним із головних осередків корупції влади та неефективних витрат десятків мільярдів бюджетних коштів.

«На фоні запозичення урядом мільярдів доларів МВФ та нестачі коштів на реалізацію соціальних програм, підвищення рівня зарплат і пенсій ЗМІ рясніють повідомленнями про такі тендерні рішення чиновників як, наприклад, витрата 68 тис. грн. на встановлення одної лавочки у харківському метро або 22 млн. грн. на ремонт частини приміщень двох поверхів будинку уряду», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що «Наша Україна» категорично проти ухвалення урядового законопроекту № 7532 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель», яким пропонується вивести державні закупівлі з-під контролю громадськості.

На переконання голови політради «Нашої України», влада має намір позбавити громадян доступу до інформації про всіх учасників торгів та їхні цінові пропозиції. Це, за його словами, приведе тільки до масової імітації конкуренції та унеможливить попередження корупційних змов ще на етапі підготовки до проведення закупівлі.

«Урядові пропозиції означають тільки одне – нові мільярдні втрати з держбюджету, а отже кошти, які могли б бути спрямовані на покращення охорони здоров’я або фінансування навчальних закладів, будуть розкрадені чиновниками», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.