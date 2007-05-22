Нардеп-регіонал застерігає Ющенка від неминучої біди

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Володимир Фалько застерігає Президента від "неминучої біди": "Це не «страшилки», не спроба приєднатися до загальної ганебної риторики… Я щойно повернувся з Миколаївщини, на власні очі побачив ту біду, яка спіткає нас вже найближчим часом. Мабуть, дуже ми вже розгнівали Бога, що він ані краплі дощу не дає на наші поля, що він послав таку засуху і суховії, що вщент знищили і озимину, і ярові, і корми, і соняшник", цитує депутата прес-служба Партії регіонів

Нардеп прогнозує загибель цьогорічного урожаю у південному регіоні: "Шановні друзі, південь хліба не дасть в цьому році! Не дасть м’яса і молока, овочів і фруктів. На нас чекає спека влітку і холод взимку. Пане Президенте, ви настільки загралися в революції і розборки, що не помічаєте, як і чим живе народ, до якого ви так любите звертатися і покладатися. Ви завжди в творчому процесі, в указах і виборах. Ви довибираєтеся до того, що не буде кому на селі й обирати вже. І тоді вам, пане Президенте, не треба буде шукати винних у штучному голодоморі. Головним винуватцем будете Ви, і Ваші Тимошенки, Кириленки, Луценки, і інші «енки», і ваша челядь".

За словами Фалька на цьому неприємності не закінчуються. "Біда не ходить одна. Нас уже попереджають про підвищення цін на газ і вугілля, і не думаю, що ЄС і НАТО будуть пересівати на наших полях, заготовляти корми для худоби або негайно забороняти вивозити хліб із України. Скоріше, навпаки… І тоді лишиться підвищити ціни на повітря, і щасливий український народ, без хліба і тепла, під помаранчевими гаслами баби Параски і піснями мега-зірки і «героїні» Сердючки піде на вибори", - зазначив нардеп.

Завершуючи виступ з трибуни член ПР знову звернувся до Віктора Ющенка: "Пане Президенте! У полі – біда! У головах і душах - біда! У державі - біда! Мільярд, який потрібен на вибори, віддайте селянам."