Нардеп-регіонал застерігає Ющенка від неминучої біди
Віддайте гроші капосні селянам...
|Володимир Фалько
Нардеп прогнозує загибель цьогорічного урожаю у південному регіоні: "Шановні друзі, південь хліба не дасть в цьому році! Не дасть м’яса і молока, овочів і фруктів. На нас чекає спека влітку і холод взимку. Пане Президенте, ви настільки загралися в революції і розборки, що не помічаєте, як і чим живе народ, до якого ви так любите звертатися і покладатися. Ви завжди в творчому процесі, в указах і виборах. Ви довибираєтеся до того, що не буде кому на селі й обирати вже. І тоді вам, пане Президенте, не треба буде шукати винних у штучному голодоморі. Головним винуватцем будете Ви, і Ваші Тимошенки, Кириленки, Луценки, і інші «енки», і ваша челядь".
За словами Фалька на цьому неприємності не закінчуються. "Біда не ходить одна. Нас уже попереджають про підвищення цін на газ і вугілля, і не думаю, що ЄС і НАТО будуть пересівати на наших полях, заготовляти корми для худоби або негайно забороняти вивозити хліб із України. Скоріше, навпаки… І тоді лишиться підвищити ціни на повітря, і щасливий український народ, без хліба і тепла, під помаранчевими гаслами баби Параски і піснями мега-зірки і «героїні» Сердючки піде на вибори", - зазначив нардеп.
Завершуючи виступ з трибуни член ПР знову звернувся до Віктора Ющенка: "Пане Президенте! У полі – біда! У головах і душах - біда! У державі - біда! Мільярд, який потрібен на вибори, віддайте селянам."