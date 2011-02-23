Рибаков: «Реформи заради майбутнього» мають усі права парламентської фракції

«Реформи заради майбутнього» мають ті самі права, що й фракція Партії регіонів, і різночитань із цього приводу в Регламенті Верховної Ради бути не може. Так лідер нової фракції «Реформи заради майбутнього» Ігор РИБАКОВ прокоментував у інтерв`ю УНІАН окремі висловлювання політиків, котрі ставлять під сумнів рівноправність очолюваної ним фракції та решти фракцій парламенту.

«Стаття 59-1 (п. 4) Регламенту чітко вказує, що зареєстрована депутатська група має ті самі права, що й фракція, з усіма відповідними наслідками, - зокрема, сказав І.РИБАКОВ. - Тобто, де-юре ми називаємося депутатською групою, але де-факто є повноцінною парламентською фракцією, рівною решті п`яти фракцій у Верховній Раді, у тому числі й фракції Партії регіонів».

Він також порекомендував усім народним депутатам, які погано знайомі з Регламентом Верховної Ради України, краще вивчити цей документ.

Зокрема, коментуючи вислювання народного депутата від Партії регіонів, голови регламентного комітету Володимира МАКЕЄНКА про те, що депутатська група «Реформи заради майбутнього» не має повноважень, які надаються фракціям у Верховній Раді, І.РИБАКОВ заявив: «Що стосується В.Макеєнка, то просто дивно, що депутат, котрий очолює регламентний комітет парламенту, припускається таких помилок. Колега В.МАКЕЄНКО, напевно, забув, що в Регламент Верховною Радою були внесені зміни», - відзначив І.РИБАКОВ.

Водночас він спростував чутки про нібито претензії фракції «Реформи заради майбутнього» на керівні посади в парламенті й комітетах Верховної Ради.

«Наша фракція ні до, ні після реєстрації не заявляла про такі претензії, - підкреслив він. - Навіщо дестабілізувати продуктивну роботу парламенту, вбивати клин між фракціями нинішньої більшості? Наша мета – підтримка реформ, підвищення ефективності роботи парламенту й процвітання держави, а не посади».

Разом з тим лідер «Реформ заради майбутнього» повідомив, що після реєстрації фракції в апараті Верховної Ради бажання приєднатися до неї висловлюють нові народні депутати України.