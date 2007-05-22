Ющенко назве дату дострокових виборів цього тижня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що цього тижня буде названа дата дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на Чернечій горі у Каневі.

В.ЮЩЕНКО вчергове підкреслив, що дострокові вибори до Верховної Ради обов’язково відбудуться.

«На цьому тижні українська громада, світове співтовариство почує дату позачергових парламентських виборів», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що ці вибори будуть демократичними, справедливими. «Наша мета сьогодні - звернутись до ключового фігуранта політичного процесу в Україні – виборця, громадянина, який має право голосувати і визначати долю України, звернутися до нього стосовно вирішення одного питання: який політичний порядок ми хочемо бачити в країні. Хай виборець скаже своє слово щодо політичних зрадників, які перейшли (в іншу фракцію парламенту) порушуючи закон. І не важливо, мова йде чи про політичні сили, чи про окремих персон. Все це згубна, шкідлива дорога», - сказав Президент.

На переконання В.ЮЩЕНКА, через повторні вибори буде зроблено щеплення для дуже багатьох політичних діячів України на багато десятків років наперед від зради, від порушення української Конституції.

Президент також зауважив, що у цих процесах він бачить «оптимістичні дії». «Я розумію, наскільки українській громаді хотілось би швидкого рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що в умовах існуючої глибокої політичної кризи зробити таке рішення швидко неможливо.