Янукович звільнив заступників голови Інституту національної пам'яті

17:11, 23 лютого 2011
Політика
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Омельченка і Вєдєнєєва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олега ОМЕЛЬЧЕНКА з посади заступника голови Українського інституту національної пам`яті.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Також Президент звільнив Дмитра ВЄДЄНЄЄВА з посади заступника голови Українського інституту національної пам`яті

Держслужбовців звільнено з посад відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

 

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