Янукович звільнив заступників голови Інституту національної пам'яті

Омельченка і Вєдєнєєва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олега ОМЕЛЬЧЕНКА з посади заступника голови Українського інституту національної пам`яті. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. Також Президент звільнив Дмитра ВЄДЄНЄЄВА з посади заступника голови Українського інституту національної пам`яті Держслужбовців звільнено з посад відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

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