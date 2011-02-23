Янукович звільнив заступників голови Інституту національної пам'яті
17:11, 23 лютого 2011Політика
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Омельченка і Вєдєнєєва
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олега ОМЕЛЬЧЕНКА з посади заступника голови Українського інституту національної пам`яті.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Також Президент звільнив Дмитра ВЄДЄНЄЄВА з посади заступника голови Українського інституту національної пам`яті
Держслужбовців звільнено з посад відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
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