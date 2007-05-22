Янукович шукає вихід, бо попереду - дорога в нікуди

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на необхідності повернення всіх гілок влади в Україні у правове поле.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Рене ван дер ЛІНДЕНОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів.

Зокрема, за словами В.ЯНУКОВИЧА, “зараз найважливіше знайти такий вихід з ситуації, який би забезпечив нас у майбутньому від повторення політичної кризи”.

У цьому контексті прем’єр висловив переконання, що “ми повинні зробити кілька речей”. “Перше - якщо немає законних підстав для дострокових парламентських виборів, і ми будемо приймати рішення політичне, то обов’язково необхідно схвалити пакет законів, які гарантуватимуть чесні, вільні і прозорі вибори”, - підкреслив глава уряду.

“Сфальсифіковані вибори лише погіршать ситуацію, і ми не повинні їх допустити”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, суттєвим кроком для початку процесу має бути повернення всіх гілок влади у правове поле.

“Так, протистояння шкодить і розділяє народ. Так, ми намагаємося його подолати. Але велике питання, чи варто при цьому підміняти закон політичною доцільністю навіть задля того, щоб злагодити ситуацію. Чи варто створювати небезпечний прецедент, коли можна переступити через закон? Чи не закладемо ми цим самим загрозу на майбутнє, коли кожен наступний лідер теж буде прагнути підміняти закон політичною доцільністю?”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Саме з цих міркувань, за його словами, “ми шукаємо правовий вихід з кризи”.

“Ми повинні ухвалити цілу низку законів на випадок, якщо треба буде проводити дострокові вибори. Це принципова позиція - щоб вибори були чесними”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що робоча група напрацювала такий пакет. Після його ухвалення треба напрацювати зміни до Конституції, винести їх на розгляд Конституційного Суду і потім ухвалити в парламенті, сказав прем’єр.

“Ми мусимо забезпечити верховенство права. У іншому випадку ми стелимо собі дорогу в нікуди”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у цьому процесі дуже важливо, щоб уряд забезпечив життєдіяльність країни, щоб “ми продовжували піднімати рівень життя людей. Щоб системні реформи продовжувалися в прискореному темпі. Щоб відбулося третє (у вересні-жовтні) підняття зарплат і пенсій для громадян...”.

“Словом, ми повинні зробити все, щоб з дострокових парламентських виборів Україна вийшла сильнішою”, - сказав глава уряду.

“Якщо ми не зможемо цього здійснити, якщо дострокові вибори навпаки, погіршать життя людей, то треба добре подумати, чи такі вибори Україні потрібні”, - додав прем’єр.