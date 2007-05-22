Ющенко розуміє, що декому світять лебедина пісня і самогубство

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що через політичні амбіції деяких політиків, у яких немає перспективи, країна знаходиться в затяжній політичній кризі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні на прес-конференції у Каневі.

За словами глави держави, “сьогодні є зрозумілим, що недолуга конституційна реформа призвела до порушення балансів і противаг у владі”. При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що як Президент “не прагне узурпації влади, а, навпаки, апелює до ключового питання – що кращим виходом із політичного конфлікту є проведення виборів”.

Президент також переконаний, що якщо політики не можуть розібратися і знайти політичну домовленість, необхідно апелювати до єдиного джерела влади – народу, який розставить всі крапки над “і”. «Я розумію, що для когось йти на вибори - це самогубство, це його лебедина пісня, тому можна мордувати країну тижнями переговорів для того, щоб подбати про чиєсь працевлаштування», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що сьогодні виборець вже доведений до такої точки, що не сприйматиме апеляції, які пропонують ті, у кого немає політичного майбутнього.