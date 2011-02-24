Кому з політиків українці довіряють найбільше (опитування)

Рівень довіри до Президента України Віктора Януковича виявився найвищим серед українських політиків, наступні позиції у рейтингу зайняли Арсеній Яценюк і Сергій Тігіпко. Такі дані соціологічного дослідження, що його проводив Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС».

Результати опитування засвідчили, що рівень довіри до жодного з провідних політиків, незалежно від їх перебування у владі чи в опозиції, не можна назвати високим.

Найменше респонденти довіряють спікеру українського парламенту Володимиру Литвину, на другій позиції опинився глава діючого уряду Микола Азаров, на третьому - лідер опозиції Юлії Тимошенко.

Рівень довіри до українських політиків вимірювався за чотирибальною шкалою, де один бал означав "зовсім не довіряю", а чотири бали, навпаки, "повністю довіряю". З метою більшого впізнавання персоналій в опитувальнику вказувалась посада кожного з них.

Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним політикам?, %

Політик Зовсім або скоріше не довіряють Повністю або скоріше довіряють Не відповіли Президент України Віктор Янукович 62.5 28.8 8.6 Голова ВРУ Володимир Литвин 75.2 16.4 8.4 Голова Уряду України Микола Азаров 71.1 20.6 8.2 Юлія Тимошенко – лідер БЮТ 70.9 20.3 8.7 Сергій Тігіпко – лідер партії «Сильна Україна» 65.6 23.6 10.8 Арсеній Яценюк – лідер партії «Фронт змін» 62.3 24.5 13.3 Сергій Соболєв – глава опозиційного уряду 59.7 10.1 30.2 Олег Тягнибок – лідер ВО «Свобода» 64.7 16.1 19.3 Анатолій Гриценко – лідер партії «Громадянська позиція» 57.3 16.4 26.2

П’ята хвиля моніторингового дослідження була проведена з 5 по 16 лютого цього року по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2007 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.