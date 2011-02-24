Кому з політиків українці довіряють найбільше (опитування)
Рівень довіри до Президента України Віктора Януковича виявився найвищим серед українських політиків, наступні позиції у рейтингу зайняли Арсеній Яценюк і Сергій Тігіпко. Такі дані соціологічного дослідження, що його проводив Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС».
Результати опитування засвідчили, що рівень довіри до жодного з провідних політиків, незалежно від їх перебування у владі чи в опозиції, не можна назвати високим.
Найменше респонденти довіряють спікеру українського парламенту Володимиру Литвину, на другій позиції опинився глава діючого уряду Микола Азаров, на третьому - лідер опозиції Юлії Тимошенко.
Рівень довіри до українських політиків вимірювався за чотирибальною шкалою, де один бал означав "зовсім не довіряю", а чотири бали, навпаки, "повністю довіряю". З метою більшого впізнавання персоналій в опитувальнику вказувалась посада кожного з них.
Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним політикам?, %
|Політик
|Зовсім або скоріше не довіряють
|Повністю або скоріше довіряють
|Не відповіли
|Президент України Віктор Янукович
|62.5
|28.8
|8.6
|Голова ВРУ Володимир Литвин
|75.2
|16.4
|8.4
|Голова Уряду України Микола Азаров
|71.1
|20.6
|8.2
|Юлія Тимошенко – лідер БЮТ
|70.9
|20.3
|8.7
|Сергій Тігіпко – лідер партії «Сильна Україна»
|65.6
|23.6
|10.8
|Арсеній Яценюк – лідер партії «Фронт змін»
|62.3
|24.5
|13.3
|Сергій Соболєв – глава опозиційного уряду
|59.7
|10.1
|30.2
|Олег Тягнибок – лідер ВО «Свобода»
|64.7
|16.1
|19.3
|Анатолій Гриценко – лідер партії «Громадянська позиція»
|57.3
|16.4
|26.2
П’ята хвиля моніторингового дослідження була проведена з 5 по 16 лютого цього року по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2007 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.