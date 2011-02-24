Кому з політиків українці довіряють найбільше (опитування)

12:15, 24 лютого 2011
Політика
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Рівень довіри до Президента України Віктора Януковича виявився найвищим серед українських політиків, наступні позиції у рейтингу зайняли Арсеній Яценюк і Сергій Тігіпко. Такі дані соціологічного дослідження, що його проводив Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС».

Результати опитування засвідчили, що рівень довіри до жодного з провідних політиків, незалежно від їх перебування у владі чи в опозиції, не можна назвати високим.

Найменше респонденти довіряють спікеру українського парламенту Володимиру Литвину, на другій позиції опинився глава діючого уряду Микола Азаров, на третьому -  лідер опозиції Юлії Тимошенко.

Рівень довіри до українських політиків вимірювався за чотирибальною шкалою, де один бал означав "зовсім не довіряю", а чотири бали, навпаки, "повністю довіряю". З метою більшого впізнавання персоналій в опитувальнику вказувалась посада кожного з  них.

Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним політикам?, %

 

ПолітикЗовсім або скоріше не довіряють Повністю або скоріше довіряютьНе відповіли
Президент України Віктор Янукович62.5 28.8 8.6
Голова ВРУ Володимир Литвин  75.216.4 8.4
Голова Уряду України Микола Азаров  71.120.68.2
Юлія Тимошенко – лідер    БЮТ70.920.38.7
Сергій Тігіпко – лідер партії    «Сильна Україна» 65.623.610.8
Арсеній Яценюк – лідер партії «Фронт змін» 62.3 24.513.3
Сергій Соболєв – глава  опозиційного уряду59.710.1  30.2 
Олег Тягнибок – лідер ВО «Свобода»  64.716.119.3
Анатолій Гриценко – лідер партії «Громадянська позиція»  57.316.426.2

П’ята  хвиля моніторингового дослідження була проведена з 5 по 16 лютого цього року по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2007 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.

 

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