Азаров назвав головну домовленість Ющенка і Януковича

Головною вчорашньою домовленістю Президента Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА є те, що сторони погодились провести позачергові парламентські вибори «чесно, демократично, давши можливість максимально значній кількості наших громадян реалізувати свою волю».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що тим самим досягнуто прогресу, оскільки досі «ми працювали під постійним пресингом» і «дехто заявляв про затягування переговорів».

М.АЗАРОВ також повідомив, що «вчора переговори Президента і прем`єр-міністра закінчились близько восьмої вечора, і практично не було часу у членів робочої групи зустрітися. У нас, наприклад, - з прем`єр-міністром, у Президента - з парламентерами з іншого боку. Тому ми сьогодні в першій половині дня взяли свідомий тайм-аут для того, аби обдумати всі позиції, про які домовились Президент і прем`єр», - сказав М.АЗАРОВ. Сьогоднішнє засідання робочої групи розпочалося о 15.30 в Кабінеті Міністрів.

М.АЗАРОВ також наголосив, що Україна вперше зустрілася з необхідністю проведення дострокових парламентських виборів, і нормативно-законодавча база не підготовлена. Зокрема, за його словами, необхідно забезпечити можливість для голосування громадянам України, які перебувають за кордоном, а також громадянам, які за станом здоров`я не можуть голосувати на виборчих дільницях. За його словами, йдеться приблизно про 6-7 млн. людей.

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