Лук`яненко виставив комуністам рахунок на 2,7 мільйона гривень

Народний депутат України V скликання Левко ЛУК’ЯНЕНКО у судовому порядку хоче стягнути з Комуністичної партії України 2 млн. 700 тис. грн. та пропонує допомогу Центрального проводу УРП в оформленні аналогічних позовів тим, хто вважає себе постраждалим від “комуністичного режиму”.

Як повідомили УНІАН в інформаційній службі Української республіканської партії Лук‘яненка, у судовому провадженні знаходиться його зазначений позов до КПУ.

Зокрема, у позовній заяві, з якою Л.ЛУК’ЯНЕНКО звернувся до Печерського районного суду м. Києва, він просить “заборонити Комуністичну партію України за пропаганду насильницьких методів боротьби зі своїми політичними противниками та стягнути з КПУ, правонаступниці КПРС, 2 700 000 гривень як компенсацію за моральні збитки, завдані тоталітарним режимом КПРС”.

Як пояснили УНІАН в інформаційній службі, в основі розрахунку суми компенсації закладені ті 27 років, які Л.ЛУК’ЯНЕНКО провів у радянських таборах.

У повідомленні також наголошується, що народний депутат вважає, що право на відшкодування моральних збитків з КПУ мають не тільки репресовані політв‘язні, “а й сотні тисяч громадян України, котрі зазнавали всіляких утисків та переслідувань від радянського тоталітарного режиму”. В цьому контексті повідомляється, що громадянам, котрі виявлять бажання звернутись з позовом до КПУ про відшкодування моральних збитків, Центральний провід УРП Л.ЛУК‘ЯНЕНКА надаватиме допомогу в оформленні позовних заяв.