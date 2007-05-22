Лук`яненко виставив комуністам рахунок на 2,7 мільйона гривень
Політик звернувся до Печерського суду
|Левко Лук`яненко
Як повідомили УНІАН в інформаційній службі Української республіканської партії Лук‘яненка, у судовому провадженні знаходиться його зазначений позов до КПУ.
Зокрема, у позовній заяві, з якою Л.ЛУК’ЯНЕНКО звернувся до Печерського районного суду м. Києва, він просить “заборонити Комуністичну партію України за пропаганду насильницьких методів боротьби зі своїми політичними противниками та стягнути з КПУ, правонаступниці КПРС, 2 700 000 гривень як компенсацію за моральні збитки, завдані тоталітарним режимом КПРС”.
Як пояснили УНІАН в інформаційній службі, в основі розрахунку суми компенсації закладені ті 27 років, які Л.ЛУК’ЯНЕНКО провів у радянських таборах.
У повідомленні також наголошується, що народний депутат вважає, що право на відшкодування моральних збитків з КПУ мають не тільки репресовані політв‘язні, “а й сотні тисяч громадян України, котрі зазнавали всіляких утисків та переслідувань від радянського тоталітарного режиму”. В цьому контексті повідомляється, що громадянам, котрі виявлять бажання звернутись з позовом до КПУ про відшкодування моральних збитків, Центральний провід УРП Л.ЛУК‘ЯНЕНКА надаватиме допомогу в оформленні позовних заяв.