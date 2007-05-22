Позов БЮТ проти ЦВК спонукав до прийняття спеціальної постанови

Центральна виборча комісія звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Верховної Ради України з проханням невідкладно прийняти заходи для внесення змін до виборчого законодавства в частині формування окружних виборчих комісій і територіальних округів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова сьогодні прийнята на засіданні ЦВК на виконання рішення Печерського районного суду м. Києва від 11 травня за позовом БЮТ до ЦВК про бездіяльність щодо формування окружних виборчих комісій.

Одночасно ЦВК звертає увагу політичних партій і виборчих блоків на необхідність виконання своїх обов`язків для забезпечення виборчого процесу і належного оформлення всіх необхідних документів.

При голосуванні за цю постанову 8 членів ЦВК її підтримали, 4 висловилися проти, і утримався один представник комісії.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 21 травня, увечері ЦВК, яка весь день працювала в режимі нарад, не прийняла жодної з двох запропонованих постанов на виконання рішення Печерського районного суду м. Києва від 11 травня 2007 року за позовом БЮТ про бездіяльність ЦВК щодо створення окружних виборчих комісій.

Один з проектів передбачав формування окружних виборчих комісій за представленням голови ЦВК на підставі пропозицій двох парламентських («Наша Україна» і БЮТ) і ряду позапарламентських партій (зокрема, Народна партія, УНП, Всеукраїнське об`єднання «Свобода», партія «Вперед, Україна!» тощо).

Другий проект передбачав визнати неможливим формування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів.

Печерський районний суд Києва постановою від 11 травня 2007 року задовольнив позов виборчого блоку політичних партій БЮТ до ЦВК. Колегія суддів визнала протиправною бездіяльність ЦВК щодо неформування у визначений законодавством про вибори термін окружних виборчих комісій з підготовки і проведення позачергових виборів.

При цьому Центральну виборчу комісію суд зобов`язав у триденний термін з моменту набуття чинності постанови у даній справі створити окружні виборчі комісії, які здійснюватимуть підготовку і проведення позачергових виборів.