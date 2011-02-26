Тігіпко: роботодавці платять забагато

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє про необхідність розробити нову модель розподілу внесків на державне соціальне страхування між роботодавцем і працівником.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії «Сильна Україна», переданому УНІАН.

«Ми повинні розробити нову модель перерозподілу страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування між роботодавцями і застрахованими особами. При цьому новий розподіл повинен стимулювати кожного громадянина думати про свою майбутню пенсію й зацікавлювати його в легальному працевлаштуванні», – підкреслив С.ТІГІПКО.

За його словами, сьогодні страхові внески в Україні виплачуються в таких пропорціях: роботодавці – 91,3%, застраховані особи – 8,7%. «Таких пропорцій немає в жодній розвиненій країні, адже вони прямо стимулюють роботодавців до тінізації трудових відносин і виплати зарплат у конвертах», – вважає він.

На думку С.ТІГІПКА, резервів у вигляді підвищення навантаження на фонд оплати праці Україна вже не має, оскільки загальний розмір страхових внесків зараз становить 41,21%, із яких 37,61% платять роботодавці, а 3,6% – найняті робітники. Він також зазначив, що високий рівень соціального навантаження в Україні на відміну від Європи не є показником успішності реалізації соціальних програм.