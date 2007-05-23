Першим заступником секретаря РНБО став Турчинов

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Олександра ТУРЧИНОВА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Текст відповідного указу Президента від 23 травня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. О.ТУРЧИНОВ (1964 року народження) – народний депутат України ІІІ, ІV і V скликань. Заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко (з травня 2006 року); перший заступник голови ВО "Батьківщина".

З лютого по вересень 2005 року обіймав посаду голови Служби безпеки України.