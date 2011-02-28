Студенти прийшли під стіни ВР і б'ють у барабани

У Києві близько 300 студентів пікетують будівлю комітетів Верховної Ради України, протестуючи проти ухвалення закону про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, поряд перебувають близько 100 правоохоронців. Вони перешкоджають виходу учасників акції на проїжджу частину вулиці Грушевського.

За словами учасників акції, здебільшого вони представляють Національний університет «Києво-Могилянська академія», але є представники й інших вишів Києва.

Протестувальники також вимагають відставки міністра освіти та науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.

Учасники акції тримають плакати з написами: «Безкоштовна освіта – всім і кожному!», «Депутати-паразити, не дають студентам жити!», «Немає студентів – немає майбутнього». Вони б’ють у барабани і вигукують гасла проти прийняття закону про вищу освіту та за відставку Д.ТАБАЧНИКА.