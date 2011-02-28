Королевська побачила черговий клондайк для чиновників

Криза заборгованості з виплатою за листками непрацездатності є наслідком відсутності чіткої дорожньої карти реформ і корупції, вважає голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у її прес-службі, депутат роз`яснила, що введення єдиного соціального внеску привело до скасування колишнього порядку нарахування виплат за лікарняними, тоді як новий порядок, хоча і прийнятий, однак чинності не набрав. Як відомо, за новим законодавством, роботодавці перераховують усі кошти у складі єдиного внеску до Фонду соціального страхування у повному обсязі. Роботодавець самостійно оплачує перші п`ять днів тимчасової непрацездатності, а з шостого дня виплати здійснюються за рахунок коштів Фонду соцстраху, які надходять на спеціальний рахунок працедавця. Проте у Фонді відмовляються оплачувати лікарняні тим, у кого немає свідоцтва про обов`язкове страхування, а самі роботодавці оплачувати лікарняні не мають права».

«Це черговий приклад того, що реформи здійснюються ривками, без синхронності у діях. Зміни вносяться не цілісно, а частинами. Це ускладнює і гальмує роботу всієї системи», - стверджує Н.КОРОЛЕВСЬКА.

З іншого боку, пояснює голова парламентського комітету, заборгованість сформувалася вже на 1 січня 2011 року, тобто до часу набирання чинності єдиного соціального внеску. Це означає, що законодавчі зміни лише посилили ситуацію, однак не стали її причиною. Народний депутат вважає, що робота Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вимагає ретельної перевірки на предмет використання коштів.

Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана, що будь-які законодавчі зміни щодо порядку адміністрування соціальних платежів, мають проходити певного роду стрес-тести. Необхідна попередня оцінка того, як ці зміни працюватимуть в умовах не лише чинного законодавства, а й існуючих підзаконних актах. «Ухвалення закону, направленого на полегшення соціальних відрахувань, не може призводити до паралічу системи. Це свідчення непрофесіоналізму і відсутності прогнозу у роботі нового механізму єдиного соціального внеску», - стверджує депутат.

«Причому тут люди? Якщо уряд не може розібратися у своїй паперовій тяганині, якщо не може створити прозору, виразну систему взаємодії держави і людей, і надання послуг у цій сфері, то такі зміни, які погіршують соціальні гарантії людей, не потрібні. Краще залишити все в тому вигляді, в якому воно працювало, і люди хоча б знали, що вони точно одержуватимуть гроші за лікарняний», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Критичною помилкою уряду Н.КОРОЛЕВСЬКА називає відсутність механізму забезпечення громадян свідоцтвами соцстраху. «Отримання цих документів не повинно бути проблемою для людей, не повинно перетворюватися на Клондайк для урядовців, що дістали можливість нажитися на оперативній видачі цих свідоцтв. Цей процес мав бути прорахований наперед, щоб нові правила набували чинності м`яко, і безболісно для людей», - говорить депутат.

На її думку, уряд знову створює проблему і намагається латати створені їм самим же фінансові діри за рахунок людей. Н.КОРОЛЕВСЬКА попереджає, що слідом за дефіцитом Пенсійного фонду проблеми з Фондом соцстраху можуть стати системною проблемою, що кидає виклик функціонуванню усій системі соціальних платежів.

«Сьогодні можна стверджувати: блок уряду, що відповідає за соціальну політику, одержав незадовільну оцінку за свою діяльність», - наголосила народний депутат.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про єдиний соціальний внесок, роботодавець оплачує працівнику перші п`ять днів періоду тимчасової втрати працездатності (лікарняного). З шостого дня допомогу з тимчасової непрацездатності виплачує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

З нового року лікарняні не виплачувалися.

23 лютого віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО повідомив, що заборгованість Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності становить близько 400 млн. грн.

Він також відзначив, що Кабінет міністрів України затвердив положення про новий порядок виплати лікарняних, і всі заявки, що надійшли на сьогодні до фонду, сплачені.