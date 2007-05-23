Призначення Турчинова коментує російський політолог

У переданому УНІАН коментарі російський експерт Андрій ОКАРА висловлює сумнів, що призначення Олександра ТУРЧИНОВА першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України зроблене з метою реалізації “силових дій”.

"Партія регіонів заявила, що ТУРЧИНОВ потрібен ЮЩЕНКОВІ для силових дій. Мені так не здається. Спочатку казали що і ПЛЮЩ потрібен ЮЩЕНКУ для того, щоб розпустити Кабінет міністрів. В українських умовах рішучі політичні кроки, тим більше з застосуванням сили, не надто притаманні українському політичному життю”, - вважає політолог.

При цьому він висловив думку, що постать В.ТУРЧИНОВА не буде настільки ж комфортною для Президента Віктора ЮЩЕНКА як постать секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА. “Але, судячи з усього, складається ситуація, при якій ці сили будуть один одного утримувати і врівноважувати”, - додає А.ОКАРА.

На його думку, від О.ТУРЧИНОВА треба чекати новацій, “потрібно подивитися, чи це будуть рішучі дії, чи, принаймні, врівноваження ситуації”.

Політолог також зазначив, що в нинішньому вигляді політична система в Україні побудована на співіснуванні трьох основних політичних сил. “Одна політична сила – це ЮЩЕНКО і «Наша Україна», друга – ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів, третя – Юлія ТИМОШЕНКО і БЮТ. Така система називається поліархією, в якій жодна з політичних сил не має, умовно кажучи, контрольного пакету політичних акцій, кожна з політичних сил має лише блокуючий пакет. Тобто, вона не може розвиватися за сюжетом, коли переможець отримає все. Такий сюжет в умовах української політики, на відміну від російської чи білоруської, — неможливий”, - переконаний експерт. На його думку, в такій ситуації цілком логічно, щоб представники всіх цих трьох політичних сил були представлені у вищих органах державної влади.