У Москві пройде перший український молодіжний форум

У квітні в Москві пройде перший український молодіжний форум.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили у посольстві України в Москві за підсумками зустріч посла України в Російській Федерації Володимира ЄЛЬЧЕНКА з активістами українських громадських молодіжних організацій Росії.

«В ході зустрічі активісти молодіжних організацій поінформували про актуальні питання їхньої діяльності, зокрема про підготовку до проведення в Москві у квітні цього року Українського молодіжного форуму», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, В.ЄЛЬЧЕНКО висловив готовність посольства надавати сприяння у становленні українського молодіжного громадського руху в Російській Федерації.

Він підтвердив особливе значення, яке надається Українською державою підтримці діяльності українських громадських організацій Росії.

Зокрема, були обговорені питання подальшої взаємодії посольства з українськими молодіжними громадськими організаціями Росії з метою ширшого залучення молоді до питань збереження українських духовних та культурних цінностей.

У зустрічі взяли активісти громадської організації "Український Молодіжний Клуб" у Москві, українські студенти, які навчаються у російських вищих навчальних закладах, а також дипломати посольства України в РФ.