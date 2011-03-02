Міськрада Полтави просить притягти екс-мера до відповідальності

1 березня депутати міськради Полтави звернулися в прокуратуру з проханням притягти екс-мера міста Андрія МАТКОВСЬКОГО до відповідальності за перевищення службових повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сесії депутати відмінили постанову виконкому міськради, підписане А.МАТКОВСЬКИМ за день до виборів міського голови 31 жовтня 2010 року, про виділення двом бізнесменам ділянки землі в центрі міста під будівництво торгово-офісного центру.

Перед голосуванням нинішній мер Полтави Олександр МАМАЙ заявив, що А.МАТКОВСЬКИЙ, перебуваючи у відпустці, вийшов на роботу у вихідний день, 30 жовтня, і підписав розпорядження, на підставі якого виконком прийняв вищезгадане рішення. Проте будівництво розпочалося без необхідних дозволів і проекту, а тому, на думку міського голови, є незаконним.

«Зазначу, він поставив свій підпис на документі в той час, коли знаходився у відпустці у зв`язку з участю у виборах», - додав О.МАМАЙ.

Він запропонував не тільки відмінити це рішення, а й звернутися в прокуратуру області з проханням притягти А.МАТКОВСЬКОГО до відповідальності за перевищення службових повноважень.

Рішення з доповненням міського голови 36 депутатів міськради прийняли одностайно.

На прес-конференції після сесії О.МАМАЙ заявив, що в результаті аудиту діяльності минулої влади, що проводиться, встановлено, що дружина А.МАТКОВСЬКОГО виступає співзасновником 47-ми підприємств, які раніше знаходилися в комунальній власності, а потім були продані і внаслідок подальших перепродаж опинилися у власності дружини колишнього мера, його кума та інших родичів.

«До кінця тижня я направлю в прокуратуру матеріали перевірки і документи із сумнівними схемами передачі нерухомого майна в Полтаві», - заявив О.МАМАЙ.