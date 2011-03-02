Грач готовий у суді пред'явити докази корупції в КПУ

Народний депутат, колишній член Комуністичної партії України, а зараз лідер Комуністичної партії робочих і селян Леонід ГРАЧ заявляє, що готовий у суді пред`явити докази корупції в КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи є в нього вагомі докази корупції, співпраці керівництва КПУ з представниками влади й чи готовий він їх публічно пред`явити, Л.ГРАЧ нагадав, що лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляв про намір подати на нього до суду за такі звинувачення.

«Будь ласка, я хотів би, щоб це (судовий розгляд – УНІАН) відбулося, тому що опортунізм потрібно викрити», - сказав Л.ГРАЧ. При цьому він попередив, що надані ним докази стосуватимуться обох сторін: як тих, хто брав хабарі в різному вигляді, так і тих, хто їх давав.

«Йдіть до суду, і я пред`явлю ці документи», - додав Л.ГРАЧ.