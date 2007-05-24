Пшеничний: йде воєнізоване захоплення Конституційного Суду

Виконувач обов’язків голови Конституційного Суду Валерій заявляє, що дії влади спрямовані на ліквідацію КС як єдиного органу конституційної юрисдикції .

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

За словами В.ПШЕНИЧНОГО, сьогодні він зібрав у залі засідань Суду суддів для того, щоб обговорити ситуацію навколо КС.

«Я зібрав для того, щоб прояснити ситуацію, яка склалася навколо КС», - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ.

При цьому він додав в інтерв’ю журналістам, що, на його думку, «йде воєнізоване захоплення і блокування КС».

Як передає кореспондент УНІАН, на зборах були присутні 10 суддів КС із 18. Для того, щоб вони потрапили до будівлі КС, близько 20 депутатів від коаліції зробили коридор для проходу суддів до робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Конституційний Суд України втратив конституційну легітимність

В.ЮЩЕНКО висловив різку стурбованість щодо ситуації, що склалася в Конституційному Суді України. „Суд паралізовано і деморалізовано. Як гарант Конституції я категорично не приймаю такого стану справ. Я був, є і завжди буду на стороні чесного і відповідального Конституційного Суду як верховного конституційного арбітра країни”, - наголосив Президент.

Президент доручив Генеральній прокуратурі “дати негайну правову оцінку ситуації, яка склалася в Конституційному Суді з порушенням Конституції і національного законодавства”.

Довідка УНІАН. Президент В.ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

Кам’янобрідський суд Луганської області ухвалив рішення поновити С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

17 травня відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на заступника голови КС В.ПШЕНИЧНОГО.

23 травня Шевченківський районний суд м.Києва заборонив В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКУ здійснювати повноваження суддів Конституційного Суду України, оскільки вони є звільненими з посад.

Суд також заборонив В.ПШЕНИЧНОМУ як виконувачу обов’язків голови КС вести засідання.