Мартинюк накричав на нардепа і обізвав його салагою

Верховна Рада України відмовилася на два дні відсторонити першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА від ведення пленарих засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 55 із 392 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим А.МАРТИНЮК зробив зауваження народному депутату від НУ-НС Андрію ПАРУБІЮ, а на репліку останнього: «Чого Ви на мене кричите?» А.МАРТИНЮК відповів: «Тому що Ви ще салага у Верховній Раді».

Після цього А.МАРТИНЮК вибачився перед А.ПАРУБІЄМ «за армійський, а не парламентський вислів» та одразу повідомив, що дві фракції за підписами від "БЮТ-Батьківщини" Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА та «когось за МАРТИНЕНКА» (йдеться про голову фракції НУ-НС Миколу МАРТИНЕНКА) вимагають відсторонити першого віце-спікера від головування на пленарному засіданні строком на два дні.

А.МАРТИНЮК поставив на голосування дану пропозицію, але вона не була підтримана.