Ющенко викликав до себе міністра оборони
16:07, 24 травня 2007Політика
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Причина - ситуація в країні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО викликає до себе міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА через ситуацію, яка склалася в країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сам А.ГРИЦЕНКО.
Він зазначив, що о 16.30 запланована зустріч з керівниками силових структур, а він прибуде одразу після повернення з Полтави.
Міністр повідомив, що через це скоротив свій візит до Полтави.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.ГРИЦЕНКО перебуває з робочим візитом в Полтаві.
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