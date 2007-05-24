Ющенко викликав до себе міністра оборони

16:07, 24 травня 2007
Політика
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Причина - ситуація в країні

Анатолій ГРИЦЕНКОПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО викликає до себе міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА через ситуацію, яка склалася в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сам А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що о 16.30 запланована зустріч з керівниками силових структур, а він прибуде одразу після повернення з Полтави.

Міністр повідомив, що через це скоротив свій візит до Полтави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.ГРИЦЕНКО перебуває з робочим візитом в Полтаві.

 

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