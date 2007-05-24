Тимошенко заявляє, що Ющенко і Янукович узгодили дату виборів (доповнена)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вчора Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ узгодили дату дострокових виборів до Верховної Ради. Про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила що вчора відбулась чергова зустріч між Президентом і прем`єр-міністром України, на якій “чітко, зрозуміло і в присутності достатньої кількості людей Президентом та прем’єр-міністром була погоджена дата виборів”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, було домовлено, що через декілька годин після проведення такої зустрічі будуть підписані документи і буде оприлюднена дата виборів. «Але, на жаль, весь переговорний процес і підписання документів зникли одночасно з відбуттям прем’єр-міністра України на футбол», - зазначила вона.

Як зауважила лідер БЮТ, дуже прикро, що «чиновники такого рівня, як прем’єр-міністр, не вміють тримати свого слова».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «ми зрозуміли, що, на жаль, гра в наперстки, можливо, була його головною грою дитинства - хтось в пасочки грався, хтось в наперстки».

Вона висловила переконання, що сьогодні в процес мають включатися “політичні сили, які працюють в парламенті, демократичного спрямування».

«Я дуже вірю в те, що прем’єр-міністр вміє тримати слово, тому що до того, що він є прем’єр-міністром, додається ще й те, що він і чоловік. Тому я вважаю, що він просто зобов’язаний сьогодні припинити цю кризу в державі», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.