Томенко зрозумів, що в АП хочуть підсидіти Азарова

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Адміністрація Президента намагається перетворити уряд на консультативно-дорадчий орган.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

За словами М.ТОМЕНКА, у разі ухвалення законопроектів про внесення змін до закону про Кабінет міністрів та про центральні органи виконавчої влади, Адміністрація Президента з консультативно-дорадчого органу перетвориться на вищий орган виконавчої влади, а Кабінет міністрів, відповідно, з вищого виконавчого – фактично в дорадчо-консультативний.

У прес-службі віце-спікера нагадали, що сьогодні Верховн Рада прийняла за основу проект закону, який дає Президентові право призначати перших заступників і заступників міністрів. За законопроект про центральні органи виконавчої влади (р.н.8055) у першому читанні проголосували 262 народні депутати. Окрім того, ВР прийняла за основу проект закону, який дає змогу Президенту звільняти міністрів без подання прем`єра. За відповідний проект змін до закону про Кабінет міністрів (р.н.8056) у першому читанні проголосували 254 народні депутати.

За словами М.ТОМЕНКА, це означає, що «фактично в Україні створюється сильна президентська республіка». Водночас, він назвав парадоксальним, що таку, так звану, американську модель, створюють люди, які завжди позиціонували себе як антиамериканісти. На думку віце-спікера, якщо дійсно вибудовується така американська модель, то було б логічно за таких умов внести зміни до Конституції та ліквідувати інститут прем’єр-міністра, а Президент відповідно буде не лише главою держави, а й главою виконавчої влади.

Окрім того, на думку М.ТОМЕНКА, очевидно, що ці закони лобіюються не урядовцями, а Адміністрацією Президента, яка бореться за свої повноваження і свій статус. За його словами, якщо і далі справа йтиме таким чином, то знову стане актуальним старий жарт, який існував в часи КУЧМИ – Президента, ТАБАЧНИКА – глави АП, про те, що Леонід КУЧМА працює Президентом в Адміністрації Президента Дмитра ТАБАЧНИКА, але вже з новими прізвищами.