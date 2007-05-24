Ющенко наполягає, що Піскуна він звільнив законно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що у випадку сьогоднішнього звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора згода Верховної Ради не потрібна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції після наради з силовиками.

“У даному випадку - ні (не потрібна – УНІАН)”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент пояснив, що С.ПІСКУН поновлений на посаді Указом Президента на підставі рішення суду. За його словами, такий Указ може бути відмінений іншим Указом Президента.