Мер Одеси на прохання процитувати Шевченка попросив "не смішити людей"

9 березня керівники Одеси та області поклали квіти до пам`ятника Тараса Шевченка. При цьому мер Одеси Олексій Костусєв порахував образливим прохання журналістів процитувати кілька рядків з творчості Шевченка, повідомляє Gazeta.ua.

"Тарас Григорович Шевченко для мене, як і для мільйонів моїх співгромадян, - це, звичайно, втілення українського народу, це великий поет і видатний художник. Це наша національна гордість", - зазначив мер.

Проте на прохання журналістів процитувати великого поета Костусєв відповів відмовою: "Слухайте, давайте ви будете задавати запитання ... нехай у дитячому садку, у школі діти читають, але не мер міста".

Відмовився мер назвати навіть назви декількох творів: "Не смішіть, не треба мені влаштовувати іспит, добре? Не смішіть людей".

На відміну від мера, голову Одеської обласної ради Миколу Пундику прохання процитувати великого Кобзаря не образило: чиновник процитував Заповіт. Пундик зазначив, що для нього, як і для всіх українців, Шевченко - це "совість нації".

Нагадаємо, після покладання квітів у річницю з дня смерті Олександра Пушкіна Костусєв згадав рядки з вірша "Я помню чудное мгновение".