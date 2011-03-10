Наша Україна погрожує Литвину відставкою і судом

Народні депутати від партії «Наша Україна» ініціюватимуть відставку голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, якщо він терміново не введе у дію модернізовану систему голосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив керівник партійної групи «Наша Україна», народний депутат Зиновій ШКУТЯК з приводу пропозиції В.ЛИТВИНА провести чергову дискусію на цю тему у Верховній Раді.

За словами депутата, спікер намагається уникнути відповідальності за порушення депутатами Конституції при голосуванні чужими картками. З.ШКУТЯК нагадав, що 2 березня В.ЛИТВИН публічно пообіцяв впродовж тижня підписати розпорядження про введення у дію модернізованої сенсорної системи особистого голосування депутатів, однак тепер відмовляється від цього.

«ЛИТВИН дав задній хід, оскільки особисте голосування народних депутатів, відповідно до 84-ї статті Конституції, не входить у плани владної більшості у Верховній Раді. Владі вигідно, коли одні депутати голосують за інших, адже це спрощує контроль над парламентом та полегшує прийняття антинародних рішень, таких як, наприклад, ратифікація Харківських угод або урядовий проект пенсійної реформи», - наголочив З.ШКУТЯК.

Відтак, за словами депутата, «Наша Україна» вимагає від голови Верховної Ради невідкладно ввести в дію нову систему голосування, яка позбавить депутатів можливості порушувати Конституцію.

«З цього питання не може бути жодних дискусій, адже йдеться про дотримання Конституції держави», - відзначив З.ШКУТЯК.

За його словами, спікер має обов’язок і достатні повноваження для того, щоб забезпечити дотримання конституційної вимоги про особисте голосування.

«Якщо ЛИТВИН і надалі виявлятиме злочинну бездіяльність з приводу протиправного голосування парламенту, ми ініціюватимемо його відставку та притягнення до відповідальності в судовому порядку», - підкреслив З.ШКУТЯК.