Литвин вирішив, що «відданість одній фракції» в Азарова вже не на 1-му місці
Спікер вважає, що відставки не буде
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН позитивно оцінює діяльність уряду Миколи АЗАРОВА за рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Яремчі Івано-Франківської області.
«Попри всі складнощі, позитивно оцінюю діяльність уряду і прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА», - наголосив В.ЛИТВИН.
За його словами, Кабінет міністрів України був сформований одразу після президентських виборів і не дав країні «потонути в руїнах».
За словами В.ЛИТВИНА, нині в Україні склалася важка ситуація з боргами, але уряду вдається виплачувати їх і тримати ситуацію на контролі.
Голова Верховної Ради України назвав 2011 рік роком витримки для уряду М.АЗАРОВА.
Також спікер парламенту зауважив, що найближчим часом відставка уряду не відбудеться. «Щодо відставки уряду – це не більше, ніж розмови», - сказав В.ЛИТВИН.
«Адже найближчим часом будуть парламентські вибори, і всі політичні сили намагатимуться себе асоціювати як опозицію», - додав він.
В.ЛИТВИН назвав позитивним те, що уряд був сформований на коаліційній основі. «На коаліційній основі сформований уряд, і це є великий плюс, адже він має підтримку в парламенті», - зауважив він.
Водночас, «великим мінусом» спікер назвав те, що уряд спочатку на перше місце «ставив відданість одній фракції», але, на його думку, нині ситуація змінється. За словами В.ЛИТВИНА, до недоліків у роботі уряду можна віднести й те, що він програв інформаційну кампанію, коли приймався Податковий кодекс.