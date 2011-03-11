Литвин вирішив, що «відданість одній фракції» в Азарова вже не на 1-му місці

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН позитивно оцінює діяльність уряду Миколи АЗАРОВА за рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Яремчі Івано-Франківської області.

«Попри всі складнощі, позитивно оцінюю діяльність уряду і прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, Кабінет міністрів України був сформований одразу після президентських виборів і не дав країні «потонути в руїнах».

За словами В.ЛИТВИНА, нині в Україні склалася важка ситуація з боргами, але уряду вдається виплачувати їх і тримати ситуацію на контролі.

Голова Верховної Ради України назвав 2011 рік роком витримки для уряду М.АЗАРОВА.

Також спікер парламенту зауважив, що найближчим часом відставка уряду не відбудеться. «Щодо відставки уряду – це не більше, ніж розмови», - сказав В.ЛИТВИН.

«Адже найближчим часом будуть парламентські вибори, і всі політичні сили намагатимуться себе асоціювати як опозицію», - додав він.

В.ЛИТВИН назвав позитивним те, що уряд був сформований на коаліційній основі. «На коаліційній основі сформований уряд, і це є великий плюс, адже він має підтримку в парламенті», - зауважив він.

Водночас, «великим мінусом» спікер назвав те, що уряд спочатку на перше місце «ставив відданість одній фракції», але, на його думку, нині ситуація змінється. За словами В.ЛИТВИНА, до недоліків у роботі уряду можна віднести й те, що він програв інформаційну кампанію, коли приймався Податковий кодекс.